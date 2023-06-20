وزارة النقل: تنفيذ كباري وخطوط سكك حديد غرب قناة السويس وسيناء

أعلنت وزارة النقل، تفاصيل مشروع إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وأعمال إعادة تأهيل الكوبري القائم كوبري الفرداني بكباري معدنية طول كل منها 640 مترا يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 مترا، موضحة أن الكوبري الجديد يمر فرعه أعلى قناة السويس الجديدة، ويمر الآخر القائم على قناة السويس القديمة، وجرى الانتهاء من إنشائه في 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء؛ وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

كوبري معدني

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الأعمال تضمنت تنفيذ الكوبري المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة، كما جرى تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبري المعدني القائم، وتم إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبري غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح، وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات «مياه - كهرباء - إشارات» وإنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة.

تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد

وأشارت الوزارة إلى أعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد؛ إذ يجري إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول 23 كيلومترا من غربلة بازلت ودك السكة، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديدة بطول 21 كيلومترا وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد.