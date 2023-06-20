«النقل»: تطوير ميناء العريش يساهم في تحقيق التنمية بشبه جزيرة سيناء

كشفت تقرير لوزارة النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن عددا من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة؛ ومنها ممر العريش طابا اللوجيستي التنموي المتكامل الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع، ويبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكة حديد العريش طابا، وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء وحيث ستساهم هذه الممرات في ربط مناطق الإنتاج «الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي» بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية.

إعادة تأهيل وإنشاء خط سكة حديد الفردان- طابا

وأضاف تقرير الوزارة، أن هذا الممر اللوجيستي العريش / طابا سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق؛ لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية، لافتا إلى أن أحد أهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستي هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول إجمالي 500 كم.

ولفت إلى أن هذا الخط سيخدم نقل البضائع والمناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج؛ إذ يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة، كما يخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، موجها الدعوة إلى أهالي سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا الممر اللوجيستي المتكامل هو ممر تنمية جديد.

ربط كل المحاور الطولية بسيناء

وأكد بدء العمل في مسار خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد / العريش / طابا الذي سيخدم كافة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء، ويتم ربط كل المحاور الطولية بسيناء.

كما قدم وزير النقل، التهنئة لمحافظ شمال سيناء وأهالي سيناء على هذا المشروع التنموي الضخم الذي سيخدم سيناء بل ويخدم كل المنطقة.

وأكد أن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا، ما استدعى عملية تطويره، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك، فضلاً عن قيام شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي بتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ليكون قادرا على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، ما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة حيث بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالي شمال سيناء 3477 فردا، لافتا إلى أن أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء.