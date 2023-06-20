احتفالا بالعيد القومي للمنوفية.. التحالف الوطني يسلم أجهزة كهربائية لغير القادرات

نشرت الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فيديو عبر موقعها على «فيسبوك»، بعنوان: «مع كل احتفال بالعيد القومي بكل محافظات مصر لازم تلاقي بصمة خير لمؤسسة العربي».

احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي

وأفاد الفيديو: «تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، سلمت مجموعة العربي إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أجهزة منزلية وكهربائية لـ15 عروسة من الأيتام المقبلات على الزواج ومواد غذائية لـ15 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم».

شكر وتقدير لمجموعة العربي

وتابع التقرير: «محافظ المنوفية قدم شكره وتقديره لمجموعة العربي لدورها الرائد والحيوي في خدمة وتنمية المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والمساهمات المتنوعة».

وقالت مسؤولة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي: «بنقدم لـ15 عروسة 30 جهاز، أي لكل عروسة نقدم ثلاجة وغسالة، ونتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم، نشارك في العيد القومي للمحافظات ولنا مشروعات في بعض المحافظات في الصعيد، إذ قمنا بعمل آبار مياه في أسيوط، ومحطة مياه في أسوان».