التحالف الوطني للعمل التنموي يشتري 1000 رأس من العجول لتوزيعها على الأهالي

بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الإعداد والتجهيز لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال شراء 1000 رأس من العجول بما يعادل 400 طن من اللحوم لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا في محافظات مصر كافة.

وقال أحد القائمين على الفعاليات: «سنذبح أكثر من 1000 رأس، والقاهرة الكبرى لها أهمية بكبيرة ضخمة لدينا، حيث نسلم نحو 25 طن من اللحوم للقاهرة والجيزة».

يستمر العمل على قدم وساق في محافظتي القاهرة والجيزة وعلى مدار 24 ساعة، من أجل توزيع ما لا يقل عن 25 ألف كيلو من اللحوم الطازجة للمواطنين الأكثر استحقاقا من هذا اليوم، وصولا ليوم عيد الأضحى المبارك.

وقال أحد الأهالي: «المؤسسة الخيرية تمنح الأهالي كل ما يحتاجونه في المواسم والأعياد وأتمنى من الله عز وجل أن يبارك فيها وكل العاملين فيها والقائمين عليها».

مجهودات جمعية أبو العينين وغيرها من المؤسسات، تأتي تحت مظلة التحالف الوطني، من أجل الوصول للمواطنين الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهلهم ومراعاتهم ليصلوا بهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء.