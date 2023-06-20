محافظ المنوفية يوجه بإقامة شوادر لبيع اللحوم والسلع قبل عيد الأضحى

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة، للوقوف على آخر المستجدات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ محافظ المنوفية اجتماعه بإعداد حصر شامل بشوادر ومنافذ السلع الغذائية واللحوم بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها قبيل بدء إجازة عيد الأضحي المبارك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ومديرية التموين، موجهاً الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور الميداني لكل الشوادر والمنافذ، للتأكد من تنفيذ كل التعليمات الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن وقوف مدى توافر السلع الغذائية والأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية

كما كلف المحافظ بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لرصد أي تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

بدء تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة في المنوفية

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالبدء فوراً في تنفيذ الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/ 2024 ، مشدداً بضرورة الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة وتوحيد الجهود لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بإنهاء إجراءات صرف مستحقات العمالة اليومية بمنظومة النظافة، حفاظاً على حقوقهم ومراعاة لظروفهم المعيشية.