إحالة 84 مخالفة تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

أكدت محافظة الدقهلية شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، ما أسفر عن ضبط 84 محضرا وتم إحالتها للنيابه العامة.

حملات تموينية مفاجئة على أسواق الدقهلية

وأكدت المحافظة، في بيان، أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بأسعار مناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جرى تنفيذها، شملت مراكز ومدن بلقاس ومنية النصر وأجا ونبروه والجمالية.

وأضاف أن المحاضر التي جرى تحريرها عبارة عن 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 17 شيكارة، و4 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و16 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و30 محضر نقص وزن، و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر بيع أعلي من السعر، وغيرها من المحاضر.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.