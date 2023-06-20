رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انطلاق ملتقى الأحزاب السياسية لوضع رؤية العام المقبل.. غدا

كتب:

محمد عزالدين
05:55 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
ملتقى الأحزاب المصرية

ملتقى الأحزاب المصرية

ينظم ملتقى الأحزاب السياسية، أكبر ملتقى سياسي بمشاركة أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، والشعب الجمهوري ومصر الحديثة والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية، لاستعراض جهود الأحزاب السياسية.

يهدف الملتقى إلى استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، ووضع رؤية العام المقبل، في محاور الأجندة التشريعية والنشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي.

ويشمل الحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء التنظيم وأمناء الشباب والإعلام والعمل الجماهيري.

ويبدأ الملتقى في محافظة القاهرة، غدا، ويغطي قطاع القاهرة والدلتا، بينما تقام المرحلة الثانية في الصعيد وتشمل محافظة سوهاج، وتعقد المرحلة الثالثة في محافظة الشرقية، أما المرحلة الرابعة فستكون في محافظة الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

الأحزاب السياسية خلال الحوار الوطني: يجب تطوير التعليم الفني ليتواكب مع سوق العمل

تحالف الأحزاب: مشاركة مصر بمبادرة حل الأزمة الأوكرانية تؤكد حرص العالم على الاستماع لها

مارجريت عازر: زيادة عدد نواب البرلمان سيساعد الأحزاب السياسية

«سعيد»: تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوار وطني ممتد منذ 5 سنوات

«الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية في أماكن الإنتاج ضرورة

عضو بـ«تنسيقية شباب الأحزاب»: الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية الأمن الغذائي
بقلم محمد عزالدين