انطلاق ملتقى الأحزاب السياسية لوضع رؤية العام المقبل.. غدا

ينظم ملتقى الأحزاب السياسية، أكبر ملتقى سياسي بمشاركة أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، والشعب الجمهوري ومصر الحديثة والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية، لاستعراض جهود الأحزاب السياسية.

يهدف الملتقى إلى استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، ووضع رؤية العام المقبل، في محاور الأجندة التشريعية والنشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي.

ويشمل الحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء التنظيم وأمناء الشباب والإعلام والعمل الجماهيري.

ويبدأ الملتقى في محافظة القاهرة، غدا، ويغطي قطاع القاهرة والدلتا، بينما تقام المرحلة الثانية في الصعيد وتشمل محافظة سوهاج، وتعقد المرحلة الثالثة في محافظة الشرقية، أما المرحلة الرابعة فستكون في محافظة الإسكندرية.