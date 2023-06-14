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مارجريت عازر: زيادة عدد نواب البرلمان سيساعد الأحزاب السياسية

كتب:

محمد عزالدين
11:35 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
مارجريت عازر

مارجريت عازر

قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، إنها مع زيادة عدد نواب مجلس النواب، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع كفاءة النائب، ولكن العكس الزيادة تضيف تنوعا في البرلمان.

3 عناصر لابد من تواجدها في البرلمان

وأضاف «عازر»، خلال لقاء بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ملف عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، أنه لكي يكون هناك مجلس تشريعي محترف لابد أن يضم 3 عناصر من النواب، وهم التكنوقراط، وصاحب الشعبية ومن يمتلك قدرات سياسية، وهذا لن يحدث في الدوائر كلها.

وأشارت إلى أن زيادة عدد النواب سيساعد الأحزاب السياسية في الوصول للبرلمان، ومن ثم يرى الناس رؤى جديدة متنوعة.

مناقشة تقسيم الدوائر

وأوضحت أنه يجب مناقشة قانون تقسيم الدوائر قبل الحديث عن الأعداد، لافتة إلى أنه جرى مناقشة قانون الانتخابات إلا أنه لم يتم أخذ قرار بشأنه سواء إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة المطلقة المغلقة أو النسبية.

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