إضافة 22 سريرا جديدا لمستشفى الضبعة بمطروح لزيادة الطاقة الاستيعابية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير العمل في مستشفى الضبعة المركزي، ضمن جهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي، والإقبال على الساحل الشمالي ومطروح.

65 سريرا بمستشفى الضبعة المركزي

وتفقد وزير الصحة، يرافقه محافظ مطروح، مساء اليوم، عددا من أقسام المستشفى، للوقوف على الأجهزة والفرش الذي جرى إضافته مؤخراً للمستشفى لتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين، ومنها إصلاح وصيانة أجهزة التكييف، وتركيب 5 أجهزة تكييف قدرة 5 أحصنة بقسم الطوارئ، وإضافة 22 سريرا للقسم الداخلى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ليصل إجمالي الأسّرة إلى 65 سريرا بالمستشفى، منها 6 أسرّة عناية، و4 عناية متوسطة.

إقامة سكن مخصص للأطقم الطبية

ووجه وزير الصحة ببيان بدعم مستشفى الضبعة بمصعد أو أكثر للتيسير على المرضى وذويهم، ودراسة إقامة سكن مخصص للأطقم الطبية داخل المستشفى خاصة مع توافر قطعة الأرض، كما وجه بتوفير سيارة إسعاف بالمستشفى لخدمة الأهالي داخل المدينة، إضافة إلى التمركز على الطريق على بعد 4 كيلومترات لخدمة الطريق مع توفير الموقع والمظلة.

إجراء 100 عملية جراحية شهريا بمستشفى الضبعة

وأشاد وزير الصحة بما جرى تنفيذه من جهود لتدريب فريق التمريض على الأعمال التمريضية والجودة ومكافحة العدوى، ومراجعة عمل شبكة الغاز والمولد الكهربائى بالمستشفى، وإصلاح التكيف المركزى فى العمليات، خاصة مع إجراء أكثر من 100 عملية جراحية شهرية بالمستشفى، وما تقدمه من خدمات طبية لأهالي الضبعة حتى رأس الحكمة وكذلك لرواد الساحل والعاملين بالمشروعات القومية والتنموية بالمدينة.