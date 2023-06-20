مصرع شخص انقلبت به سيارة ملاكي في بحر شلشمون بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا داخل مياه بحر شلشمون بمحافظة الشرقية، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق «الغنيمي- شلشلمون» بمركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغ من الأهالي بمركز منيا القمح، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بها عدد من الأشخاص بمياه البحر بطريق شلشلمون الغنيمي، بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

غريق في مياه بحر «شلشلمون»

وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث، تحسبا لوجود مصابين، كما دفعت فرق الانقاذ النهري بعدد من رجالها إلى موقع الحادث تحسبا لوجود غرقى.

وتم العثور على جثمان شخص غريق نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وقال الأهالي في محيط الحادث، إن السيارة كان يستقلها أكثر من شخص إلا أنها سقطت ولم يظهر ما بداخلها.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن السيارة، وانتشالها، ومحاولة انتشال ما بها من ركاب، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة التحقيق.