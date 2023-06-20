مصرع طفلة سقطت من الطابق الأول بقرية العدوة في الشرقية

لقيت طفلة مصرعها، تبلغ من العمر عامين، جراء سقوطها من الطابق الأول من منزل أسرتها بقرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ههيا والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقباله جثة طفلة تبلغ من العمر عامين وتدعى «روزان.أ.أ» وتقيم بقرية العدوة مركز ههيا، لقيت مصرعها جراء سقوطها من الطابق الأول مرتفع، فيما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة.

مصرع طفلة

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث بقرية العدوة حيث منزل الأهل للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين أن الطفلة كانت تلهو بمنزل الأسرة وسقطت من علو أرضا وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي امرت بجمع كافة التحريات اللازمة حول الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لحين الانتهاء من التصاريح القانونية للدفن.