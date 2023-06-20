محافظ الشرقية يتابع توسعة طريق «فاقوس- الصالحية» بتكلفة 20 مليون جنيه

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / الصالحية الجديدة بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

الإنتهاء من أعمال رصف وازدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس / الصالحية

تعرف محافظ الشرقية من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع على طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وازدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس / الصالحية الجديدة بطول 3 كم ومتوسط عرض 10 متر بكل اتجاه وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من فرد طبقات الأساس بطول 1.8 كم ورش مادة الـMC بطول 700متر تمهيدا لأعمال الرصف وفتح الطريق امام عبور السيارات والمارة.

تنفيذ خطة التطوير والتجميل

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

وخلال الزيارة أكد المحافظ على الأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك تمهيد الطريق المؤدي لقرية اكياد ورفع ما به من مخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لابناء القرية.