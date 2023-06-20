اسعار السجائر اليوم.. الشرقية للدخان تنفى أي زيادة في الأسعار 

يبحث المدخنون عن أسعار السجائر اليوم، تزامنا مع نفي الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، زيادة أسعارها، وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«الوطن»، إن الشرقية للدخان تضخ السجائر والدخان والمعسل يومياً دون نقص، ولم توقف أو تقلل ضخ جميع الأنواع سواء المحلية أو الأجنبية.

أسعار السجائر اليوم.. الزيادة سببها جشع التجار

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أسعار السجائر اليوم في الشركة كما هي ولم تتغير، وأنها ليست طرفا في الازمة، وإنما يتحمل هذه المشكلة كبار التجار والموزعين، موضحا أنهم يعملون على تعطيش السوق من خلال تخزين السجائر بكيمات كبيرة بهدف تحقيق أرباح دون وجه حق والتلاعب بالأسواق.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة، فإن استهلاك المصريين من السجائر ارتفع من 55 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، بحسب ما كشفته الشركة الشرقية للدخان خلال نتائج الأعمال المقدمة إلى البورصة المصرية قبل أيام، بزيادة عن إيراداتها البالغة 51.46 مليار جنيه خلال العام الماضي.

شعبة الدخان توضح أسعار السجائر اليوم

من جانبه قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية، إن ارتفاع أسعار السجائر اليوم سببه جشع بعض التجار، مؤكدا أن الشركات لم تعلن عن أية زيادة جديدة في الأسعار، وهناك تجار أقدموا على بتخزين السجائر ظنا منهم أن الأسعار سترتفع لتحقيق أرباح غير مشروعة.