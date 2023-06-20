خبير علاقات دولية: اكتشاف مساحات جديدة للعمل بين مصر وأوروبا بعد 30 يونيو

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إنَّ العلاقات بين مصر وأوروبا شهدت تحولا كبيرا عقب نجاح ثورة 30 يونيو، وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، موضحا: «علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي منذ تولي السيسي الرئاسة اتخذت أشكالا مختلفة ليسودها طابع البحث عن المصالح ومساحات العمل المشتركة والبحث بين الجانبين».

اكتشاف أوروبا مساحات جديدة للعمل مع مصر بعد 30 يونيو

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لفقرة خاصة عن ثورة 30 يونيو على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم اكتشاف مساحات جديدة من العمل والتنسيق المشترك بين مصر وأوروبا منذ 2014، بعدما تأكد لدول الاتحاد نجاح ثورة 30 يونيو والقيمة الكبيرة لمصر كعنصر ومحور استقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشرق الأوسط الجوار الأقرب لأوروبا والأهم لأمنها القومي

وتابع خبير العلاقات الدولية: «منطقة الشرق الأوسط أقرب جوار لأوروبا وما يجري بها يؤثر على الأمن القومي والمصالح الأوروبية بشكل كبير لترفع هذه الدول شعار «الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار».