موعد تطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه.. اعرف التفاصيل

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إنّ قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه في القطاع الخاص سيطبق من أول يوليو 2023 بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنّ مصلحة العامل تصب في مصلحة المنشأة أو المؤسسة، وهناك تقرير للحد الأدنى للأجور في القطاع منذ عام 2022.

تطيبق الزيادة في الأجور ليس تدريجي

وأضاف «نظير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» من تقديم عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، أنّه يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بذلك بشكل كبير، والشكاوى التي نتلقها نسبيا محدودة للغاية، إذ يتم بحثها في مديريات القوى العاملة ومن ثم حلها، مؤكدة تطيبق الزيادة في الأجور مرة واحدة وليست تدريجية، أي يرتفع الدخل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، موضحة أنّ هناك أكثر من طريقة للتعامل مع المخالفين وعدم مطبقي القرار، تتمثل في إمكانية تقدم العمال بالشكاوى للمجلس القومي للأجور بشكل مباشر أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة، فضلا عن مجهودات مديريات القوى العاملة نفسها المتمثلة في شن حملات عشوائية للتأكد وفحص تطبيق القرار بالمؤسسات والشركات.

زيادة الحد الأدني للأجور

وتابعت بأنّ قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ 3000 جنيه بالقطاع الخاص غير ملزم وفقا لقانون العمل الحالي، ولكنه ملزم حسب قانون العمل يناقش في مجلس النواب، وحاليا بالحوار الوطني.