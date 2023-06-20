جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل

يبحث عدد كبير من الموظفين عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص، بعد قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، حيث يستفيد من هذا القرار أكثر من 29 مليون عامل في القطاع الخاص.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2023

ووفقا لبيان صحفي، أكد المجلس أن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد سيتم تطبيقه بداية من يوليو المقبل، حيث أكدت وزارة التخطيط أنه بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام الجاري، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه قرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال حيث تم رفع الحد الأدنى ليتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

تفاصيل جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص

ووفقا لما تم إعلانه فإن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2023 يتلخص في أن كل عامل في القطاع الخاص يتقاضى 2700 جنيه أو أقل سيتم زيادة أجره إلى 3000 جنيه شهريا بداية من يوليو المقبل.

تفاصيل جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الحكومي

ووافقت الحكومة في أبريل الماضي على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى 10500 جنيه شهريًا، وفي الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه شهريًا، ودرجة مدير عام أو ما يعادلها 7000 جنيه شهريًا، والدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه، والثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه، والثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه شهريًا، والرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه شهريًا، والخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه شهريًا، والسادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه شهريًا، ويصل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف حامل درجة الماجستير إلى مبلغ 6000 جنيه شهريًا، فيما يبلغ الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل حامل درجة الدكتوراه 7000 جنيه شهريًا.