وظائف «القوى العاملة» بمحافظة القليوبية.. مرتبات تبدأ من 2000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية توافر 104 وظائف جديدة في 6 شركات بالقطاع الخاص، بمرتبات تبدأ من 2000 إلى 6000 جنيه، وذلك ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها الوزارة.

وتستعرض «الوطن» وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بالقليوبية، وهي كالتالي:

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة بالقليوبية أن وظائف القوى العاملة ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديدة عددها 104 فرص في 6 شركات خاصة بينها مدرسة خاصة ببنها موزعة كالتالي:

- الكندية للإسفنج بالعبور

3 عامل إنتاج

2 عامل خدمات

- شركة مأرب العالمية للملابس بالعبور، تطلب:

30 عامل سنجر أوفر بمرتبات 2200 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه.

10 عامل مساعد بمرتبات من 2000 إلى 2400 جنيه

10 عاملة تشطيب من 2000 إلي 2400 جنيه

- فلاش برنت بشبرا الخيمة

4 عامل طباعة

2 عامل تصوير

- شركة الشرق للخدمات الفنية المنطقة الصناعية الأولى بالقليوبية تطلب:

2 مهندس ميكانيكا

2 مهندس ميكارونيكس

2 فني كهرباء

2 فني كيمياء

سكرتيرة

محاسبة.

- مدرسة الفتح الخاصة ببنها تطلب الوظائف التالية:

3 مدرس فرنساوي

3 مدرس انجليزي

3 مدرسة رياض أطفال

3 مدرس حاسب الي

4 أخصائي اجتماعي

- شركة برودكشن للدعاية بالقناطر تطلب"

3 مهنس مكتب فني هندسة عمارة

3 كهربائي

4 فني دوكو

3 فني تكييف

2 فني Cnc

2 عامل لحام

وأوضحت وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية أن الوظائف تأتي في إطار الجهود لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات والنوعيات بالقطاع الخاص حيث تتوافر مزايا التأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي مشيرة أنه علىة الراغبين للتقدم التوجه لديوان الوزارة بالقاهرة أو ديوان المديرية بمجمع المصالح الحكومية بجوار المحافظة على كورنيش النيل ببنها، أو مكاتب العمل لتقديم الطلبات والتوزيع على الشركات.