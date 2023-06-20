مقتل 4 مستوطنين في رام الله.. وقوات الاحتلال تشدد إجراءاتها

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الشمالي لمدينة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار الذي وقع على الطريق السريع الذي يربط المحافظة في شمال الضفة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين.

وضع حاجز عسكري

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المُقام على المدخل الشمالي للمدينة في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

تواجد قوات إسرائيلية قرب رام الله

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الرئيس المحاذي لبلدة عين يبرود شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شرقًا.