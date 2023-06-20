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إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار على الطريق بين رام الله ونابلس

كتب:

أ ش أ
05:21 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أصيب ستة مستوطنين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار قرب محطة وقود، على الطريق السريع الرابط بين مُحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المُحتلة، ومُحافظة نابلس شمالا.

إطلاق نار من قبل إسرائيل على الفلسطينيين

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أطلق النار على عدد من الفلسطينيين نفذوا الهجوم بعد اقترابهم من محطة الوقود، وفتحهم النار، ما أسفر عن سقوط عدد من المستوطنين.

إصابة منفذي الهجوم

وأضافت القناة أن جيش الاحتلال أصاب أحد منفذي الهجوم الذي وصفته بالكبير، وقالت نجمة داود الحمراء إن مسعفيها قاموا بنقل اثنين من المستوطنين المصابيهم في حالة خطيرة.

وأضافت أن هناك أربعة إصابات أخرى، ثلاثة منهم في حالة إغماء.

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