محافظ كفر الشيخ يبحث معايير تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة، ووضع الأسس والمعايير والإعداد الجيد، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024.

جاء ذلك، بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة، وجميع جهات الولاية.

إجراءات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

ووجّه المحافظ، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تُقدم لمواطني المحافظة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، ختامات مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة 2022- 2023، بنسبة 100%، وتم الاستفادة من جميع الاعتمادات المخصصة للمحافظة.

حصول كفر الشيخ على حافز تميز

يذكر أنّ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت في وقت سابق حصول محافظة كفر الشيخ على حافز تميز عن العام المالي 2022 - 2023، وتعزيز وزيادة اعتمادات بمبلغ 45 مليوناً و124 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدائرة المحافظة.