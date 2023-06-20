ضبط سائق «لوري» عرّض حياة المواطنين للخطر في الجيزة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى بالجيزة، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب، تسير بسرعة عالية وقامت بالخروج من الطريق الفرعي إلى الطريق الرئيسي، ما أدى إلى الاصطدام به، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.