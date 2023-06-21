خبير علاقات دولية: اكتشاف مساحات تعاون بين مصر وأوروبا بفضل رؤية الرئيس السيسي

تحدث الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن العلاقات بين مصر وأوروبا، قائلا إنَّ هناك العديد من وفود الشركات الأوروبية العملاقة التي تسعى إلى الاستثمار بقطاع الطاقة الخضراء في مصر وتزور مقر مجلس الوزراء بصفة دورية، بهدف ضخ استثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو غيرها.

سمير: آلية جديدة للتعاون مع قبرص بعد نجاح ثورة 30 يونيو

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لفقرة خاصة عن ثورة 30 يونيو على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية تم اكتشاف مساحات للتعاون بين مصر وأقاليم أوروبية لم تكن موجودة من قبل، مشيراً إلى آلية التعاون مع قبرص بعد 2014 وتطورها.

الاهتمام بمنطقة البلقان وقبرص واليونان حصريا

تابع خبير العلاقات الدولية، «تم الاهتمام بمنطقة البلقان وقبرص واليونان حصريا بفضل رؤية واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق العلاقات معها، لتجني البلاد مكاسب عديدة أبرزها التعاون الاقتصادي وترسيم الحدود واكشتاف حقل ظهر للغاز الطبيعي».