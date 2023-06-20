كفر الشيخ تتسلم دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأولى بالرعاية

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن وصول طن من لحوم صكوك الإطعام، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تسليم اللحوم لمديرية التضامن الاجتماعي

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وصول اللحوم، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظ كفر الشيخ يثمّن مشروع صكوك الإطعام

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجّه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل مراكز ومدن وقرى المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة، مثمناً مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظات المصرية.

وكانت وزارة الأوقاف قد واصلت مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك خلال شهر رمضان الماضي، حيث تكون قيمة الصك كاملة في صورة لحوم توزّع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.