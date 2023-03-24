وزير الأوقاف يشهد استلام لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأولى بالرعاية ببني سويف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، استلام كميات من لحوم صكوك الإطعام ضمن مشروع وخطة الوزارة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف: العمل الصالح وفك الكرب من أعظم الأعمال

وتقدم الوزير بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى.

محافظ بني سويف يثني على جهود وزارة الأوقاف

فيما أثنى محافظ بني سويف على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

واستقبل محافظ بنى سويف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته للمحافظة.

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لأداء شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هجرية بمسجد عمر بن عبد العزيز، والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2023