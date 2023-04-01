أماكن ومواعيد توزيع صكوك الإطعام بالأوقاف على المحافظات.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدد من مديريات الأوقاف بالمحافظات توزيع صكوك الإطعام اللحوم للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، في إطار تطبيق تعاون جميع مؤسسات الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، لذا تقوم مديريات الأوقاف بتوزيع لحوم كدفعة ثانية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

مواعيد توزيع صكوك الأوقاف بالمحافظات

وحددت مديريات الأوقاف نصيب كل محافظة وموعد التوزيع وفقا لصكوك الإطعام بالأوقاف كالتالى،

يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الجاري لصرف صكوك الإطعام لـ4 محافظات هي البحيرة وسوهاج وقنا والمنيا.

محافظة البحيرة: صرف 3 طن لحوم

محافظة سوهاج: صرف 3 طن لحوم

محافظة المنيا: صرف 2 طن لحوم.

محافظة قنا: صرف 2 طن لحوم.

أماكن توزيع صكوك الإطعام

بينما صكوك الإطعام يوم الخميس الموافق 6 أبريل الجاري، تضمن توزيع على 5 محافظات هي الأقصر وشمال سيناء وأسوان والإسماعيلية والشرقية.

محافظة الشرقية :صرف 2 طن لحوم

محافظة الإسماعيلية: صرف 2 طن لحوم

محافظة الأقصر: صرف 2 طن لحوم

محافظة أسوان: صرف 2 طن لحوم

محافظة شمال سيناء صرف 2 طن لحوم .