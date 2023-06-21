فنادق الغردقة تستقبل الصيف بمهرجانات الشواطئ (صور)

تستقبل فنادق الغردقة فصل الصيف والذي يبدأ اليوم 21 يونيو، بمهرجانات الشواطئ على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة مثل مهرجان الفواكه ومهرجان البطيخ ومهرجان الفوم ومهرجان الألوان، وذلك بمشاركة فرق الأنيميشن وآلاف السياح من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بهدف الترويج السياحي.

مهرجانات الشواطئ بفنادق الغردقة

كشف نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال آلاف السياح تزامنا مع بدء موسم الصيف وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90% مع توافد نزلاء السياحة الداخلية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، حرص الفنادق على تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف إسعاد النزلاء وادخال البهجة والسرور مثل مهرجان الفواكه ومهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان وذلك بمشاركة فرق الأنيميشن.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة تشهد إقبالا كبيرا على الحجوزات خلال الصيف الجاري، مقارنة بالصيف الماضي، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100% خلال شهر يوليو وأغسطس المقبل.

ولفت إلى أن الغردقة تضم أكثر من 150‪ فندق ومنتجع سياحيا وتختلف درجة تقييمها بين نجمتين إلى خمسة نجوم وتمتد بطول الساحل 40 كيلو مترا، بدءا من منتجع الجونة شمالا وحتى مكادي بيتش جنوبا.