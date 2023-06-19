«مدفع الفوم» يزيد بهجة السياح على شواطئ الغردقة (صور)

انتشر ما يعرف بـ«مدفع الفوم» على شواطئ الغردقة، تزامنا مع بداية فصل الصيف، وإقبال السياح على مثل هذه الحفلات بصفة يومية هروبًا من درجة الحرارة المرتفعة، إذ يضيف الفوم نسمات من الهواء المنعش لترطب الأجواء على الشواطىء، وسط استمتاع السياح من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات على أنغام الموسيقى.

مهرجان الفوم على الشواطئ

وكشف محمد جمال مدير فندق سياحي بالغردقة، أن مهرجان الفوم يلقى إقبالًا كبيرًا على الشواطئ هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائمًا على إسعاد النزلاء بتنظيم هذا الحفل.

مدفع الفوم على شواطئ الغردقة

وأشار محمد حمدي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن مدفع الفوم عبارة عن فوهة مدفع تشبه مدفع رمضان، متصلة بخزان مياه وصابون سائل ومحرك كهربائي لدفع المياه بقوة لتحول المياه إلى رغوات من الصابون.

وأكد أن هذا الحفل يلقى قبولًا وإعجابًا من النزلاء وسط تفاعل الجميع والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

الغردقة كاملة العدد

في السياق، أشار قاسم السيد مسؤول بأحد الفنادق السياحية إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنًا مع بدء موسم الصيف لتكسر حاجز 90%، متوقعًا ارتفاعها إلى نسبة 100% خلال الفترة المقبلة.