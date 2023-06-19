ضبط «مستريحة» في الغردقة استولت على أموال ضحاياها بزعم تسفيرهم للحج

أوهمت ضحاياها بتسفيرهم لأداء مناسك الحج، وجمعت منهم ملايين الجنيهات، وعندما وصلوا الأراضي المقدسة أبلغتهم السلطات أن التأشيرة ليست الحج، وإنما هي تأشيرة زيارة، فعادوا إلى أرض الوطن، وحرروا محضرا بقسم شرطة أول الغردقة، فيما تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من إلقاء القبض عليها.

بلاغ ضد سيدة

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد تلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغا من عدد من المواطنين، يفيد بأن سيدة تدعى «ي. هلال» نصبت عليهم في مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمة

وتمكنت قوة أمنية، من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على السيدة، وتبين من التحقيقات الأولية أنها في العقد الخامس من عمرها، وأنها جمعت منهم مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، واكتشفوا لدى وصولهم أن التأشيرة ليست للحج، ورفضت السلطات السماح لهم بأداء الفريضة، فقرروا العودة إلى أرض الوطن.