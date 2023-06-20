جامعة الزقازيق تحصد المركز الثاني في مسابقة «توب وان» لمراكز الفنون

حقق مركز فنون جامعة الزقازيق المركز الثاني بمسابقة «توب وان» لمراكز فنون الجامعات في موسمها الرابع، والذي تشارك به الجامعة لأول مرة هذا الموسم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الجامعات الفائزة في المسابقة، والتي تشمل خمسة مجالات، هي المسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والكورال.

الزقازيق تحصد المركز الثاني

وحصدت مراكز الفنون بجامعة أسيوط المركز الأول، ومراكز جامعة الزقازيق المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب مراكز الفنون بجامعة المنيا.

وشارك في 5 مجالات من جامعة الزقازيق في المسابقة 86 طالبا وطالبة، حيث شارك في مجال الموسيقى 9 طلاب، والكورال 18 طالبا، والفنون التشكيلية 25 طالبا، والمسرح 22 طالبا، والفنون الشعبية 12 طالبا، وتم التدريب خلال يومين فى الأسبوع لمدة عام جامعي على مدار الفصلين الدراسيين الأول والثانى للعام الجامعي 2022- 2023.

مشاركة 16 جامعة في المسابقة

يذكر أن 16 جامعة حكومية وخاصة شاركت في المسابقة التي استمرت نحو شهر كامل، وقدمت كل جامعة فيلما تسجيليا عن فعاليات التدريب بالمراكز خلال الموسم الرابع، وأهم المحطات الفنية خلال هذا العام، كما تم تحكيم المسابقة وفق نسبة المشاهدة، إضافة إلى تحكيم لجنة وزارة الشباب والرياضة من حيث الإخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة بالفيلم.