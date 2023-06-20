«القاهرة الإخبارية»: محادثات حكومية لمناقشة العلاقات بين الصين وألمانيا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، بزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، والتي كانت تهدف بشكل أساسي لمناقشة سياسة ألمانيا تجاه الصين، في ضوء العلاقات التجارية العميقة بين البلدين.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتيد برس»، أنّ «شولتس» يجري جولة محادثات حكومية بين الصين وألمانيا، بمشاركة بعض أبرز الوزراء المهتمين بالتعاون بين البلدين.

واختار تشيانج كاي شيك، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في مارس الماضي، ألمانيا في أول زيارة رسمية خارجية له، والتي بدأت بمحادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس الاثنين.

وأكد الرئيس الألماني، خلال الاجتماع، أنّ التعاون بين برلين والصين يظل مهمًا للبلدين، لكنه شهد تغيرات في السنوات الأخيرة، بحسب تغريدة للمتحدث الرئاسي الرسمي سيرستين جاميلين.