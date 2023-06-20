«30 يونيو» حققت مكاسب تاريخية ومناصب للسيدات بعد سنوات من التهميش

تصدرت المرأة المصرية المشهد العام فى مختلف المجالات بعد أن مرت بفترة عصيبة من التهميش قبل ثورة 30 يونيو، ما بين إبعادها عن المناصب المهمة، وبين تكميم لصوتها واعتباره عورة، إلى أن قامت ثورة 30 يونيو وصار لصوتها دور بارز فى تغيير المشهد العام بعد أن قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى كل سبل الدعم والتقدير للمرأة.

البداية كانت بمشاهد مختلفة للمرأة التى خرجت فى ميادين مصر تندد بالظلم الذى شعرت به من خلال قرارات ظالمة تننقص من حقوقها وقدرها فى المجتمع، مروراً بأدوار حرمت منها ولم يكن لها الحق فى الوصول إليها، وغيرها من المواقف التى كانت فيها المرأة هى المتهم الأول طوال فترة حكم الإخوان.

عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمى فى مشروع التمكين الاقتصادى بلغ 500 ألف سيدة

فارق كبير تعيشه المرأة المصرية الآن بعد ما حققته من مكتسبات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ لم تعد المساواة حلماً بعيد المنال، وبتوجيهات من الرئيس بدعم عمل المرأة الحر خلال رئاسته منذ عام 2014، جاء مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية والوافدة، وحتى الآن وصل عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمى 500 ألف سيدة كونت ما يقرب من 25 ألف مجموعة ادخارية، فى محافظات عديدة بالقرى الريفية اقتصادياً ودمج المرأة بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة.

ووجّه الرئيس بضرورة التركيز على أهداف عدة بثت طاقة ومعرفة جديدة داخل المرأة كان على رأسها رفع الوعى ونشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية والتشجيع على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات المرأة المصرية، وتشجيعها على تبنى مشروعات خاصة بها، وخلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، كان دعم الرئيس السيسى للمرأة متضمناً التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

كما أكد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة تحسن مؤشر المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل، والعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان.

ويظل العنوان الرئيسى للسنوات الماضية لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسى هو توفر إرادة سياسية حقيقية للمرأة المصرية جعلتها تعيش، وهو ما أكدته جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، خلال حديثها لـ«الوطن»: «إرادة المرأة المصرية تقهر الصعاب وتحقق الأحلام، وكانت بداية عهد الرئيس السيسى نوراً أشعل الموهبة وأظهر قدرات المرأة فى الميادين المختلفة، ومهن عديدة دخلتها المرأة بفضل إنجازاته».

«لا نزال نطمح إلى المزيد تحت قيادة الرئيس السيسى»، بهذه الكلمات واصلت «الطاهر» حديثها، مؤكدة أن مكتسبات المرأة خلال عهد الرئيس السيسى لا مثيل لها، إذ وجدت اهتماماً كبيراً تحقيقاً لوعده فى أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، ومنذ عام 2014 إلى الآن كان على هامش كل الإنجازات نجاح جديد للمرأة المصرية، وفى انتظار المزيد من الإسنادات دوماً.

حصلن على 45% من إجمالى التمويلات التى قدمها جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بإجمالى 13.4 مليار جنيه

وبحسب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرى، وجّه الرئيس السيسى منذ يوليو 2014 بأن 45% من إجمالى التمويلات المقدمة من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، بإجمالى تمويلات بلغت 13.4 مليار جنيه، أى موّلت مشروعات صغيرة لا متناهية، ووفرت مليون فرصة عمل، فضلاً عن يوميات التشغيل التى تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة التى بلغت خلال 8 سنوات نحو 18 مليون يومية عمل، ودعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية وتحسين ربحية مشروعاتها.

أنصف الرئيس السيسى المرأة المصرية من الكادحات والمثاليات إلى المتفوقات فى شتى المجالات، واهتم بها اهتماماً غير مسبوق بما ضمن وصول المرأة لمختلف القيادات، إذ ارتفع شأنها وأصبحت لها نسبة ملموسة وحقيقية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التى تستحقها، المناصب التى تولتها المرأة لأول مرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحسب وزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومى للمرأة، منها:

تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، ووجود المرأة فى شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة فرص تمكين المرأة فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة والمناصب الإدارية المختلفة.

فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية دور المرأة المصرية فى حماية المجتمع والدولة، قائلاً: «لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 وحتى الآن لعبت دوراً كبيراً فى حماية مصر، وفى 30 يونيو تصدرت المشهد، فدائماً كانت المرأة هى محور الحركة والدافع وراء نزول كافة أفراد الأسرة، فضلاً عن كونها هى التى تتحمل أعباء التربية، وهى التى قدمت الشهيد فداء للوطن، مضيفاً أن الرسول الكريم أوصى بالأم وذكرها فى حديث شريف عندما سأله أحد الصحابة من أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله، فذكر الرسول الأم ثلاث مرات.

وبحسب رئيسة المجلس القومى للمرأة دكتورة مايا مرسى، ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرة التخطيط، فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إذ بلغ عدد مستفيدات المجلس القومى للمرأة ما يزيد على 12 مليوناً فى المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعى إلى 104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية، وخلال 7 أعوام تحقق 48 مليون تواصل توعوى، كما استفادت ملايين السيدات من مبادرة حياة كريمة واستفادت مئات الآلاف من برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما أن أكثر من 50% من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب من السيدات.