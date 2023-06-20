مدير عام «الأورمان»: توزيع مليون و200 ألف كيلو لحمة في عيد الأضحى

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه سيتم توزيع مليون و200 ألف كيلو لحمة ما بين مستورد ومحلي على كل أنحاء مصر خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أن وزراة الزراعة وفرت أكثر من 80 مجزرا لذبح الأضاحي بجميع المحافظات من أسوان حتى الإسكندرية.

ذبح أكثر من 1500 عجل بلدي

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه خلال أيام عيد الأضحى سيجرى ذبح أكثر 1500 عجل حي بلدي وتوزيعهم بنفس التوقيت، وذلك من بعد صلاة العيد مباشرة حتى رابع أيام العيد، مشيرا إلى أن «هناك 15 ألف متطوع من أبنائنا يوزعون هذه اللحوم في كل أرجاء مصر، ويوجد تصارع بين المواطنين بأعمارهم المختلفة من الشباب والطلاب والأجيال الأكبر للتطوع من أجل توزيع اللحوم».

كشوفات حول الأسر الأولى بالرعاية

وتابع أنه جرى عمل كشوفات حول الأسر الأولى بالرعاية والأسر تحت مظلة التحالف الوطني والتضامن الاجتماعي بدقة متناهية قبل عيد الأضحى بنحو شهرين، مؤكدا وجود تنسيق دقيق بين الجمعيات الأهلية مع الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا في عمل الكشوفات لعدم حدوث تضارب بين المؤسسات المختلفة.