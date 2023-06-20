ضبط 14 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية في قنا قبل عيد الأضحى

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري شنت حملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وقوص ونجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

تحرير 14 محضرا

وأضاف «الداودي»، أن حملات التفتيش نجحت في تحرير 14 محضرا، بواقع 11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 23 كيلوجراما، و3 محاضر لحوم بلدية وكبدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن 29 كيلوجراما، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن عديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.