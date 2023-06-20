4 فئات لا تحصل على إجازة عيد الأضحى كاملة.. اعرفها

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن إجازة عيد الأضحي لطلاب الصف الثالث الثانوي والمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، ستكون 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

هؤلاء سيحصلون علي 5 أيام إجازة فقط

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا نية لمد إجازة عيد الأضحي لطلاب الثانوية العامة أو تعديل أو تأجيل في جداول الثانوية العامة، مشيرا إلي أن الطلاب سيستأنفون امتحاناتهم من يوم الأحد 2 يوليو بمادة التاريخ للشعبة الأدبية وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية.

لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر أن جميع العاملين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة سواء باللجان أو المطابع والإدارات والمديريات والوزارة، سيحصلون على 5 أيام فقط لعيد الأضحي من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

وأشار المصدر إلى أنّ قرار مجلس الوزراء أكد استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، خلال إجازة عيد الأضحى 2023، وهو ما يؤكد أن المواعيد كما هي ولا تغيير أو تعديل في امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.