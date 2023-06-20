أسعار الذهب في مصر تنخفض أكثر من 160 جنيها خلال أسبوع.. اعرف عيار 21 بكام

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها على مدار التعاملات خلال الفترة الحالية؛ لتبلغ خسائر الجرام الواحد أكثر من 160 جنيها في أسبوع.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، خسائر الذهب بالسوق المحلية في أسبوع:

خسائر عيار 21

بلغت خسائر جرام الذهب عيار 21 خلال أسبوع نحو 155 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل سعر الجرام اليوم 2165 جنيها مقارنة بـ2315 جنيها الثلاثاء الماضي.

خسائر عيار 24

وخسر جرام الذهب عيار 24 خلال أسبوع نحو 166 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل سعر الجرام اليوم 2469 جنيها مقارنة بـ2635 جنيها الثلاثاء الماضي.

خسائر عيار 18

وبلغت خسائر جرام الذهب عيار 18 خلال أسبوع نحو 133 جنيها، وسجل سعر الجرام اليوم 1851 جنيها مقارنة بـ1984 جنيها سعر الثلاثاء الماضي.