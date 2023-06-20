تراجع أسعار الذهب 15 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم بنحو 15 جنيها، بعد أن شهدت في بداية التعاملات هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر في منتصف تعاملات اليوم 2170 جنيها بعد أن وصل في بداية التعاملات الي 2185 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأن 2480 بدلا من 2497 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1860 جنيها بعد أن وصل صباحا الي 1873 جنيها بالنسبة للشراء فيما يسجل عيار 22 الآن 2273 بدلا من 2289 جنيها.

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1447 جنيها، بعد أن وصل في بداية التعاملات إلى 1457 جنيها للشراء ويسجل جرام الذهب عيار 12 الآن 1240 بدلا من 1249 صباحا.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب والأونصة في منتصف تعاملات اليوم ليسجل الجنيه الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 17360 جنيها، بعد أن وصل في تعاملات الصباح إلى 17480 جنيها، فيما يبلغ سعر الأونصة 77128 بدلا من 77661 جنيها.