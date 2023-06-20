طرق الاستعلام عن حالة العرائض من مكاتب النيابة العامة الرقمية

أتاحت النيابة العامة مكاتب رقمية لتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين الذين يرغبون في إجرائها بأسرع وأسهل طريقة دون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية والمحاكم والتسهيل عليهم وسرعة إنهاء الأوراق الرسمية، ومن بين تلك المستندات الاستعلام عن حالة العرائض، ولذلك تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن حالة العرائض من مكاتب النيابة العامة الرقمية.

كيفية الاستعلام عن حالة العرائض من مكاتب النيابة العامة الرقمية

توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في جميع جوانب عملها خلال تنفيذها المرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، يستطيع المواطن الاستعلام عن حالة العرائض من مكاتب النيابة العامة الرقمية، التي تبدأ مواعيد عملها منذ الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وذلك على مدار أيام الأسبوع من خلال خدمات النيابة الجنائية الموجودة داخل مكاتب النيابة العامة الرقمية الكائنة بالفعل في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، وهي: «القاهرة والإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا، ومجمع محاكم المحلة الكبرى».

تعرف على خدمات النيابة الجنائية

المعروف أن خدمات النيابة الجنائية ضمن الثلاث خدمات التي تقدمها مكاتب النيابة العامة الرقمية، التي تحتوي على 9 خدمات مهمة من بينها:

1- تقديم عريضة أو شكوى لمكتب النائب العام

2- تقديم تظلم للمكتب الفني للنائب العام

3- تقديم التماس بإعادة النظر للمكتب الفني للنائب العام

4- الاستعلام عن حالة العرائض، والشكاوى والتظلمات والالتماسات.

5- إعادة النظر المقدمة للمكتب الفني للنائب العام.

6- تقديم تظلم لنيابة الاستئناف.

7- الاستعلام عن حالة العرائض والشكاوى.

8- التظلمات المقدمة لنيابة الاستئناف.

9- استخراج شهادة من الجدول وصورة رسمية من القضايا والأحكام الجنائية.