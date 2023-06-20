إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بمحاولة ترويج «كوكتيل مخدرات» في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بمحاولة ترويج كمية من المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبسه لتحديد موعد أولى جلساته محاكمته أمام إحدى الدوائر.

شنطة مخدرات

وذكر أمر إحالة المتهم أنه أثناء خروج حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في حلوان، وتفعيل الدور الأمني في شوارع المدينة، وأثناء السير بدائرة القسم، ومشاهدة أحد المواطنين ويدعى «حسام. ح. ح»، 24 عاما، عاطل، ومقيم بكفر العلو، وشهرته «حسام الزفر»، وبالسير بالقرب منه ألقى شنطة بلاستيكية، فتم استيقافه وتفتيشه، وتفتيش الشنطة التي ألقاها تبين وجود 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، و21 تذكرة هيروين، ومخدر آيس، و2 بايب، و2 سلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وأقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة لبدء التحقيقات.

عقوبة حيازة المخدرات

كشف المحامي علي هيكل، لـ«الوطن»، عن عقوبة حيازة المخدرات في القانون المصري، وقال إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».