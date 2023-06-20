ازرع طريق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

أطلق «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» مبادرة «ازرع» فى شهر نوفمبر 2022، التى تهدف إلى رفع الوعى وتحقيق الأمن الغذائى، وذلك من خلال دعم صغار المزارعين، على مستوى المحافظات، بتوفير التقاوى عالية الجودة، وتحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بزراعة نحو مليون فدان، إضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية المهمة، واستصلاح 150 ألف فدان بها، حيث تهدف المبادرة إلى توفير المحاصيل الاستراتيجية والاكتفاء الذاتى منها لتحقيق الأمن الغذائى، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن توسيع رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة، وذلك من خلال تعاون المبادرة مع وزارة الزراعة، بدأت فى مرحلتها الأولى فى 8 محافظات هى: «القليوبية - البحيرة - الدقهلية - المنيا - بنى سويف - سوهاج - الفيوم - أسيوط».. وانطلق عمل المبادرة فى المحافظات بتنظيم الكثير من الفعاليات، أولاها توفير التقاوى عالية الجودة، إضافة إلى برامج التدريب لرفع وعى المزارعين فى مختلف المحافظات التى تستهدفها المبادرة فى مرحلتها الأولى، كما أطلقت «ازرع» قوافل بيطرية ليتم توعية المربين والكشف على الثروة الحيوانية، إضافة إلى تدريب المربين على أفضل الأعلاف، وهو ما يعود بالنفع الكبير على المزارع الصغير، الذى يمتلك مساحة من الأرض الزراعية تقل عن فدان ونصف الفدان.