وزارة الزراعة: زراعة 8 آلاف فدان قطن فائق الطول صنف «إكسترا» للتصدير

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن القطن المصري فائق الطول يعتبر من المحاصيل التصديرية التنافسية، التي تحتل المرتبة الأولى عالميا على مدار سنوات، لما يمتاز به من جودة عالية للقطن «الشعر»؛ إذ ترغب الكثير من الدول حول العالم بتصديره لهم من كل عام.

زراعة 8 آلاف فدان قطن فائق الطول

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موسم زراعة القطن هذا العام، قد بلغت مساحته 170 ألف فدان قطن بجميع محافظات الجمهورية، من بينها مساحة 8 آلاف فدان قطن فائق الطول، صنف «إكسترا»، من أجود أنواع التصدير للأقطان المصرية، والمنزرع في حقول أراضينا العافية السمراء.

أصناف القطن المنزرع في حقول محافظات مصر

وأوضح أن أجود أصناف وتقاوي القطن المنزرع تتلخص في، صنف جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86 ، وهي عالية الإنتاجية، وتصل لنحو 15 قنطار قطن لكل فدان منزرع.