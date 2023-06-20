أسعار اللحوم البلدية والأضاحي في منافذ وزارة الزراعة.. «تخفيضات كبيرة»

كشف المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

مخزون استراتيجي من اللحم

وقال رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع قناة صدى البلد، إِنّ مصر لديها مخزونا استراتيجيا من اللحم يكفي لمدة 6 أشهر، وجرى استيراد أكثر من 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، وسيتم طرحها بالمنافذ خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنّ الدولة تعمل على استيراد اللحوم من أكثر من دولة، وأنّ أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية جاءت كما يلي: السوداني سعر 195 جنيها، وسعر كيلو الخراف مذبوحة 250 جنيها، وسعر كيلو الخراف القائم 170 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 170 جنيها.

وأضاف رشدي، أنّ هناك أكثر من 314 مجمعا استهلاكيا بمحافظتي الجيزة والقاهرة ستعمل خلال إجازة العيد، موضحًا أنّ السلع والمنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية أقل من نظيرتها بالخارج بنسبة تتراوح بين 25% حتى 30%.

سعر كيلو الأرز البلدي

وأكمل أنّ سعر كيلو أرز البلدي داخل المجمعات بـ25 جنيها، كما أنّ أسعار الزيت للشركات الخاصة تبدأ بـ50 جنيها، مؤكدًا أنّ هذه المجمعات ليست لصرف السلع التموينية، بل تتوفر فيها المنتجات والسلع اللازمة للمواطنين.