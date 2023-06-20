وكيل «تشريعية النواب»: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة نوعية

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ستعقد اجتماعاً بعد ظهر غد الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، ويكون غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

المشروعات الخدمية والتنموية

وأكد «الطماوي» أن مشروع القانون يهدف إلى عمل التحالف على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.