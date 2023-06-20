سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالمنوفية.. 37 مجمعا

تواصل المجمعات الاستهلاكية والمعارض التموينية في محافظة المنوفية، بيع اللحوم بأسعار مخفضة تسهيلا علي المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، ويبحث كثيرون عن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنوفية، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك 2023.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنوفية

وكشف عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنوفية، حيث أوضح أن سعر اللحوم البرازيلية 160 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن المجمعات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مستوى جميع المنافذ، ويتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم بشكل مستمر.

أماكن بيع اللحمة بمحافظة المنوفية

وعن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنوفية، أوضح «الجمال»، أن عدد المجمعات الاستهلاكية التي تعرض اللحوم والسلع الغذائية المتنوعة 37 مجمعا ومنفذا، إضافة إلى سيارات متنقلة تعرض السلع واللحوم في القرى بأسعار مخفضة للوصول إلي جميع المواطنين.

وأوضح، أن محافظة المنوفية تعمل على زيادة المجمعات الاستهلاكية، كما أن مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة تفيم منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تسهيلا علي المواطنين بجانب منافذ وزارة التموين.