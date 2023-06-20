بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 180 على الطريق الإقليمي «الضبعة- القاهرة»، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء ضحايا حادث مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، ضحايا حادث سيارة ملاكي، وهم هدي علي محمد عبداللاه، 67 سنة، من المنوفية، جثة هامدة، ومنى رجائي عبدالستار، 31 سنة، من المنوفية، جثة هامدة، وليلى ماجد سعيد، من المنوفية، جثة هامدة.

كما استقبل المستشفى 5 مصابين، وهم سعيد محمد سعيد، 4 سنوات، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالبطن، وهدى محمد سعيد، 6 سنوات، من المنوفية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم، ومالك محمد سعيد، سنتين، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، ونزيف من الأنف، وكدمات وسحجات بالجسم، وماجد سعيد محمد، 32 سنة، من المنوفية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ونشوى إبراهيم حبيب، 30 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة الإقليمي ومباحث المرور إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.