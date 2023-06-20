قطع المياه 4 ساعات عن 7 مراكز بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه بالمنوفية قطع المياه غدا الأربعاء، عن قرى وكفور 7 مراكز، لمدة 4 ساعات، للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات بمحطات المياه التابعة لها في إطار خطة الصيانة التبادلية التي تتبعها الشركة بين المناطق التابعة لها.

أماكن قطع المياه بالمنوفية غدا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن أماكن قطع المياه غدا في 7 مراكز كالتالي:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن محطات مياه قرى كفر أبهنس وميت القصرى وطه شبرا والكفور التابعة لها.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن محطات قرى كفر دنشواىي وزاوية الناعورة والقرى التابعة.

- مركز الباجور: قطع المياه بمحطات قرية كفر الخضرة.

- مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى الحلامشة وهورين والكفور التابعة لها.

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن محطات قرى قورص وكفر المطهني ووطهواي والكفور التابعة لها.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن محطات مياه قرى كفر البتانون وبخاتي والكفور التابعة لها.

- مركز تلا: قطع المياه عن محطات قرى كفر عشبة وزنرة وكفر ربيع وبابل والكفر التابعة لها.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مواعيد قطع المياه غدا الأربعاء بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، لمدة 4 ساعات، موضحة أنه سيتم توفير سيارات مياه مجانية في الأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا، ويمكن الاستفسار عن مواعيدها وأماكن تواجدها بالاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.