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ضبط 57 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:15 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز، ما أسفر عن ضبط 57 مخالفة متنوعة.

ضبط 57 مخالفة تموينية بالدقهلية 

وأكد أن الحملات التموينية أسفرت ضبط 57 مخالفة تموينية، منها محضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر تصرف في دقيق، و6 محضر نقص وزن، و7 محاضر لعدم مطابقة للمواصفات، و14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و12 محضر للبيع بأعلى من السعر، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار مواد بترولية، ومحضر بيع أعلى من السعر الرسمي، و5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

وأكد «دايرة»، أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى استمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.

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بقلم آية حسنين