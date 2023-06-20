توريد 116 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج

استقبلت شون وصوامع سوهاج حتى اليوم الثلاثاء، 115,911 طنا و976 كيلو من القمح، خلال الموسم الحالي، بحسب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم.

انتظام توريد القمح إلى الشون والصوامع

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية توريد القمح تجري بشكل منتظم دون أي عوائق، موضحا أن مساحات القمح المنزرعة في جميع أنحاء المحافظة خلال هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل الأجهزة المعنية على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

توريد القمح للشون والصوامع

وناشد «إبراهيم» مزارعي وقاطني سوهاج بضرورة الالتزام الكامل بتوريد القمح للشون والصوامع، وتكثيف الفحص والمتابعة للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل فعال وسلس.

كميات الموردة من محصول القمح إلى الصوامع

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أن عمليات وكميات الموردة من محصول القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها إلى 120 ألف طن بعد انتهاء الحصاد في جميع القرى والنجوع والمراكز.