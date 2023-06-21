نشرة أخبار الثانوية العامة.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية «متزن»

تظل الثانوية العامة الشغل الشاغل لكل بيت مصري، وتظل أخبارها هي الأكثر بحثا والأهم لأولياء الأمور، وفي هذه الأيام تشهد البيوت المصرية حالة من الاستنفار والجاهزية لمساعدة أبنائهم للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لدخول الكلية التي يحلمون بها.

وتقدم «الوطن» لقرائها نشرة إخبارية لكل ما يخص الثانوية العامة خلال اليوم:

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية أوبن بوك

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية»، ورقيا، بلجان امتحانية مؤمَّنة ومراقبة بكاميرات، وسط إجراءات وقائية لصحة الطلاب، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع منذ صباح اليوم، وصول أوراق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والبابل شيت إلى جميع اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، وسير الامتحانات وانضباطها، بالإضافة إلى الاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشددت وزارة التعليم، على تفتيش طلاب الثانوية العامة ثلاث مرات، وفقا للتعليمات والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب باللجان الامتحانية، بالإضافة إلى منع اصطحاب التليفون مع الملاحظين والمراقبين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

«التعليم»: لا صحة لتداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

وزعمت العديد من صفحات الغش الإلكتروني، فجر أمس الثلاثاء، الموافق 20 يونيو الجاري، تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك قبل بداية الامتحان بشكل رسمي نحو 5 ساعات، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 728 ألفا و439 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الإيطالي - الإسباني - الألماني»، وسط إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمنع الغش الإلكتروني.

ونفت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مزاعم صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية فجر أمس، لطلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان بنحو 5 ساعات، مشيرا إلى أن كلام صفحات الغش الإلكتروني ما هو إلا وسيلة لاستغلال قلق وتوتر الطلاب، للنصب عليهم وجمع الأموال منهم، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما.

وزير التعليم لأولياء أمور الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الثانية «متزن»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023، والذي أداها طلاب الثانوية العامة اليوم متزنة ووفق المواصفات الفنية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة منضبطة، وهناك متابعة دقيقة من الغرفة المركزية لوزارة التعليم لأى مخالفات تحدث داخل اللجان، وإزالة أي عقبات تواجه طلاب الثانوية العامة باللجان الامتحانية.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، امتحانات الثانوية العامة للعام الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، خلال تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية، قال مصطفى محمود أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن الامتحان كان في غاية السهولة، وفي مستوى الطالب المتوسط، ماعدا بعض النقاط البسيطة التي قد لا تذكر، وهذا شيء طبيعي، لتحديد الطالب المتميز الذي يستطيع الحصول على الدرجة النهائية، والطالب العادي.

وعطفًا على قوله، أضاف محمد صدقي الطالب بالصف الثالث الثانوي، أن امتحان اللغة الفرنسية كان في المتناول، وأغلب الأسئلة جائت من الكتاب المدرسي، مشددًا على عدم الإنصات للشائعات بأن الامتحان صعب معبرًا بقوله «الامتحان كان كويس جدا».

وأردف مروان حمدي الطالب بالصف الثالث الثانوي، بأن امتحان اللغة الفرنسية، كان بسيطا، ولا يوجد به أي أجزاء صعبة على الإطلاق، مشيدًا بمستوى الهدوء الموجود في اللجان الامتحانية، الذي يساعد على التركيز، «امتحان الفرنساوي النهاردة أي حد يقدر يحصل فيه على الدرجة النهائية».