أغرب مشاهد أمام لجان الثانوية العامة اليوم.. ضحك وورد وسندوتشات

مع أداء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء في المحافظات، ظهرت مشاهد غريبة بين أولياء الأمور خلال ساعات انتظارهم لأبنائهم أمام اللجان، فظهرت أم تقطف الملوخية ورجل ستيني أنهى جلسة عرفية ومشاجرة بين جيرانه خلال تناول الإفطار، فيما انتظر ولي أمر نجلته ببوكيه ورد أمام اللجان.

بوكيه ورد ينتظر طالبة أمام اللجنة من والدها

وقال هيثم أبو النصر عبد النعيم والد إحدى الطالبات إنه فكر في محاولة لمساعدة نجلته في تخفيف التوتر وحدته خاصة مع قلة عدد ساعات نومها في امتحانات الثانوية العامة، واشترى لها بوكيه ورد.

وتابع «عبد النعيم» في تصريحات لـ«الوطن»: «فكرت أعمل لها مفاجأة وقررت انتظرها خارج اللجنة عشان نأكد لها اننا راضيين بيها وبأي نتيجة تحصل عليها وهو رسالة لها بعدما بذلت مجهود كبير في المذاكرة»، فيما عبرت الطالبة عن سعادتها قائلة: «الورد فرحني جداً».

الجيران يتناولون الإفطار أمام اللجان

وتناول الحاج زكي عسكر الإفطار أمام إحدى لجان الثانوية العامة منتظراً ابنتيه لحين آداء الإمتحانات وخروجهم من اللجان، مشيراً إلى أن الامتحانات تتم في جو من الهدوء وتأمين رجال الشرطة للجان.

وقال «عسكر»: «بصراحة بنبق قلقانين في فترة امتحانات الثانوية العامة، ووزارة التربية والتعليم لم تقصر وحتى الآن الامتحانات تسير بشكل يسير، مطالباً فقط بإتاحة الوقت اللازم لحل الامتحان بالكامل.

وتابع: «أنا موجود أمام اللجان أني مش هقدر أقعد في البيت وهبقي عايز أطمن عليهم»، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم العملية التعليمية خلال الفترة الماضية.

سيدة الملوخية: محاولة لتقليل التوتر أمام اللجان

وجلست السيدة سماح عبد المقصود والدة إحدى الطالبات في الدقهلية أمام اللجنة وأمامها حزمة من الملوخية عملت على قطفها خلال فترة الامتحانات لمحاولة تخفيف حالة التوتر لحين انتهاء نجلتها الإمتحان.

وقال السيدة: «أمامنا سفر إلى مدينة رأس البر بعد انتهاء الامتحانات، وجاءت صديقتي لتساعدني في قطف الملوخية لأنه ليس لدي وقت لعملها، وأيضًا لكي أنسى حالة التوتر والقلق أثناء انتظاري لابنتي داخل اللجنة».

وقالت هانم الشاذلي، مدرسة، ووالدة إحدى الطالبات داخل اللجان: «حاولت مساعدة صديقتي، وكانت مجرد فكرة لنشر البهجة والتفاؤل وتقليل حالة التوتر بين أولياء الأمور وأحياناً نغني ونصفق لحين مرور الوقت».

سعادة في السويس

أما في السويس، شهدت الأجواء أمام اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة حالة من الارتياح والهدوء، بسبب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية، ولم تكن هناك أية شكاوى من الطلاب نحو الأسئلة او الفترة الزمنية المحددة للإجابة.

ومن جانبه تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس سير اللجان الامتحانيه في الأحياء المختلفة كما تابع أعمال مركز توزيع الأسئلة وخطوط السير، وفقاً للخطة الموضوعة تنسيقاً مع مديرية أمن السويس.