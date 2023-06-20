عاجل.. الإجابات الكاملة لامتحان مادة اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، وهي ثاني المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب حول مواد الألمانية والفرنسية والإيطالية بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد البعض الآخر أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

إجابات امتحان اللغة الإيطالية

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لامتحان مادة اللغة الإيطالية اليوم، بحسب خالد رضا معلم أول اللغة الإيطالية على النحو التالي.

إجابة سؤال القطعة الأولى

1/ Di due consumatori

2/ con la sua amica

3/ nello stesso luogo

4/ il prezzo

5/firmati e alla moda

6/ e’ molto divertente

إجابة سؤال القطعة الثانية

7/ Di un concorso musicale

8/ e’ stato il cantante

9/ Aldo

10/ due volte

11/ in un altro paese

12/ un invito a un concerto musicale

إجابة سؤال المواقف

13/ chiedo un parere

14/ C’e’ anche il 40 di queste scarpe

15/ Ti giuro, Chiara partecipera’ al gemellaggio

16/ esprimo gioia

17/ faccio promesse

18/ se vuoi, posso darti il mio libro di matimatica

إجابة سؤال الجرامر

19/ L’ hai comprata

20/ sis ono visti

21/ Ti provi

22/ ne

23/ avra’ spiegato

24/ Comincera’

25/ lontano

26/ La

27/ riposarci

28/ ne ho lette

29/ lo devo prendere

وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، اليوم، نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.