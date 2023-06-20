عاجل.. الإجابات الكاملة لامتحان مادة اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة
كتب:
أمنية سعيد
01:41 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، وهي ثاني المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب حول مواد الألمانية والفرنسية والإيطالية بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد البعض الآخر أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.
إجابات امتحان اللغة الإيطالية
وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لامتحان مادة اللغة الإيطالية اليوم، بحسب خالد رضا معلم أول اللغة الإيطالية على النحو التالي.
إجابة سؤال القطعة الأولى
1/ Di due consumatori
2/ con la sua amica
3/ nello stesso luogo
4/ il prezzo
5/firmati e alla moda
6/ e’ molto divertente
إجابة سؤال القطعة الثانية
7/ Di un concorso musicale
8/ e’ stato il cantante
9/ Aldo
10/ due volte
11/ in un altro paese
12/ un invito a un concerto musicale
إجابة سؤال المواقف
13/ chiedo un parere
14/ C’e’ anche il 40 di queste scarpe
15/ Ti giuro, Chiara partecipera’ al gemellaggio
16/ esprimo gioia
17/ faccio promesse
18/ se vuoi, posso darti il mio libro di matimatica
إجابة سؤال الجرامر
19/ L’ hai comprata
20/ sis ono visti
21/ Ti provi
22/ ne
23/ avra’ spiegato
24/ Comincera’
25/ lontano
26/ La
27/ riposarci
28/ ne ho lette
29/ lo devo prendere
وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، اليوم، نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.